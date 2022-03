Lo de Carlos Alcaraz parece ser ya un tema más de hoy que de mañana o pasado. El tenista de El Palmar desplegó su mejor tenis para ganar, una vez más, al griego Stefanos Tsitsipas, número cinco mundial.

El ateniense se puso 5-2 arriba en el primer set, pensando que podría vengarse del murciano después de dejarle fuera del pasado US Open en tercera ronda, pero no se imaginaba el vendaval que estaba a punto de desatarse en la pista Grandstand de Miami.

Alcaraz encadenó siete juegos ganando, volteó la primera manga y encarriló la segunda. Con el público de Florida entregado, Carlos cerró el segundo set con un tajante 6-3 ante un Tsitsipas que parecía desbordado ante el tenis de la 'joya' española.

El murciano sacó la varita y deleitó al respetable cuando, con apenas dos juegos transcurridos, dejó para la hemeroteca un globo defensivo por debajo de las piernas, ante el que el griego replicó con el mismo truco, pero que se encontró con Alcaraz en la red para consumar el punto con una excelente volea de revés.

A sus 18 años, el nuevo ídolo de 'La Armada' tiene asegurada la decimoquinta posición en el ranking ATP y suma su 15ª victoria en 2022, contabilizando tan solo dos derrotas.

Además, es la quinta vez que gana a un 'top 10' tras vencer en 2021 al propio Tsitsipas y en 2022 a Berrettini en dos ocasiones, a Sinner y una vez más a Stefanos.

En los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami le espera el serbio Miomir Kecmanovic, que venció a Taylor Fritz, flamante campeón de Indian Wells. En semifinales podría verse las caras con Daniil Medvedev... y seguir escribiendo su propia historia.

