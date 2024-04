Fuera del cuadro del Masters 1000 de Montecarlo y del Conde de Godó por lesión, el objetivo de Carlos Alcaraz es regresar en el Mutua Madrid Open la próxima semana para comenzar a coger rodaje en la gira de tierra.

La misma tendrá su colofón del 26 de mayo al 9 de junio con Roland Garros, el torneo marcado a rojo en el calendario por Rafa Nadal.

Durante un acto publicitario este lunes en Barcelona, al murciano le han preguntado qué le haría más ilusión: ¿Ganar Roland Garros o el oro en los Juegos Olímpicos?

"Es complicado, pero personalmente me voy a quedar con el oro olímpico. Los Juegos son cada cuatro años y no año a año y llevar una medalla y el oro a tu país es una de las cosas más grandes que hay, así que me quedaría con el oro", ha explicado.

En los JJOO podría formar una pareja de ensueño con Rafa Nadal, algo que para Alcaraz sería un "sueño".

"Rafa es mi ídolo, ha sido mi ídolo, y siempre da gusto competir contra él, eso quiere decir que has cumplido tu sueño. Luchas muchísimo toda la vida para conseguir ese momento, para jugar con tu ídolo, así que sería un sueño jugar con él en los Juegos de París", ha señalado.

"Rafa es un referente para todo el mundo, ha ganado medallas olímpicas individuales y de dobles, así que poder jugar mis primeros Juegos con él y poder aprender de él y toda esa experiencia sería maravilloso. Todavía quedan unos meses, pero ojalá podamos estar los dos al 100% y podamos jugar ese doble", ha añadido.