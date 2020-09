"Quería informarles de que los médicos hace unos días me detectaron un linfoma de Hodgkin, que requiere seis meses de quimioterapia. Estoy bien, tranquila y sobre todo con ganas de afrontar lo que se venga". Así informaba este martes Carla Suárez que padecía un tipo un tipo de cáncer.

Instantáneamente, el mundo del tenis y del deporte se volcaron con la española para mostrarle todo su apoyo. "Mucha fuerza, Carla, en estos momentos duros de la vida. Seguro que, como dices, con positivismo, la fuerza que siempre has tenido y la ayuda necesaria lo consigues", escribió Rafa Nadal en Twitter.

"Carla, eres una luchadora y no tengo ninguna duda de que superarás esto", reza el texto publicado por Novak Djokovic, número uno del mundo.

Sin embargo, el mensaje más especial vino de la mano de su compañera Garbiñe Muguruza. Tras vencer por doble 6-4 en la primera ronda del US Open, la tenista española quiso dedicar la victoria a Carla: "Sé que hoy me ha estado viendo jugar el partido, he pensado mucho en ella y le quería dedicar esta victoria a mi compañera de experiencia en el circuito y a una de mis mejores amigas. Sabe que puede contar conmigo para lo que sea".

En declaraciones a 'Jugones', Carla se ha mostrado agradecida por todo el cariño recibido y ha explicado el porqué de su comunicado: "Mucha gente me preguntaba por qué no estaba yendo a los torneos y sabían que me pasaba algo. Creo que lo mejor era informarlo".

Afortunadamente, tal y como nos cuenta Adolfo de la Fuente, jefe de hematología en el hospital MD Anderson, "el linfoma de Hodgkin tiene una tasa de curación muy alta que supera el 70%". Todo nuestro apoyo para Carla.