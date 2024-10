El mundo del tenis vivirá una jornada para la historia este jueves en la Six Kings Slam. Se enfrentarán, por última vez, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. En las semifinales de este torneo de exhibición. Y el murciano ha lanzado un divertido aviso al que siempre ha sido su ídolo.

Alcaraz se llevó la victoria en cuartos de final contra Holger Rune y después habló de su duelo del jueves: "Va a ser un privilegio enfrentarme a él y a la vez va a ser duro. Pero yo voy a ir a por todas, a ganar y sin ningún miedo...".

Preguntado sobre los entrenamientos de Rafa antes de la Six Kings Slam y también de las finales de la Copa Davis, no le sorprende su nivel: "No me sorprende que esté entrenando bien porque es una leyenda del tenis y da igual que este cuatro meses sin competir, siempre volverá más fuerte".

"Es una pena que se retire porque yo crecí viéndole jugar por la televisión. Él fue una de las razones por las que juego a tenis. Rafa ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera. Sigue siendo mi ídolo, por supuesto", ha dicho el número 2 del mundo.

Horario y dónde ver

El partido entre Nadal y Alcaraz se disputará en Riad no antes de las 20 horas, después de la otra semifinal entre Novak Djokovic y Jannik Sinner. Y se podrá seguir en televisión a través de 'DAZN'.

La otra semifinal comenzará a partir de las 18.30 horas entre Sinner, el número 1 del mundo, y Djokovic.