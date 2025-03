Así reaparece Rafa Nadal en redes sociales: ¡Jugando al pádel!

Rafa Nadal está disfrutando de su retiro lejos de los focos y del tenis. El tenista balear se despidió del tenis en el Martín Carpena tras caer eliminado en la Copa Davis de 2024.

Desde entonces, al español se le ha visto practicando otros deportes, como fútbol con sus amigos, lejos del tenis. El mismo ganador de 22 Grand Slams declaró en la gala de 'Mundo Deportivo': "No he vuelto a coger una raqueta. Lo haré en algún momento, pero desde aquel adiós en Málaga solo he jugado un rato con mi hijo en casa".

Ahora, el mallorquín ha reaparecido en sus redes sociales, no con una raqueta de tenis, sino con una pala de pádel. En un vídeo se le ve jugando un partido junto a su exentrenador, Carlos Moyá, y el extenista de dobles Tomeu Salva, entre otros, en la Rafa Nadal Academy.

La leyenda del tenis ha mostrado su mejor técnica y habilidades, y aunque sea otro deporte de raqueta, a Rafa Nadal no se le da mal el pádel.

El manacorí, junto al vídeo, ha lanzado este mensaje: "¡Me he divertido mucho hoy! ¿Quién piensas que ganó el partido?". De momento, alejado del tenis.

I had so much fun today! 😃

Who do you think won the match? 👀 pic.twitter.com/RseUTv0erl