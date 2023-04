Tras la rivalidad protagonizada por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, el tenis busca nuevos protagonistas para su futuro más inmediato. Y como no podía ser de otra manera, Carlos Alcaraz está entre esos nuevos nombres. Ya ha ganado un grande, el US Open, y ha sido número 1 mundial.

Djokovic está convencido de que Alcaraz formará parte de la "gran rivalidad" que se viene. El otro protagonista es Jannik Sinner. Ambos ya han disputado auténticos partidos en estos dos últimos años.

En 'L'Equipe' hace su apuesta: "Creo que es una gran rivalidad la que se avecina entre Alcaraz y Sinner, es buena para nuestro deporte".

"Seguí algunos de los partidos de Indian Wells y Miami, los resúmenes más que los partidos completos, no tengo mucha paciencia para eso, pero vi algunos puntos espectaculares, especialmente de Alcaraz, Sinner o Medvedev", detalla el tenista serbio.

Sobre su futuro más inmediato, cree que llega preparado para la temporada de tierra: "Estoy en una posición bastante similar a la de la mayoría de los otros jugadores, es el primer evento en tierra batida".

"Desearía haber podido jugar algunos partidos más en Estados Unidos, no sucedió, pero está bien. Me siento bien, he entrenado las últimas dos o tres semanas en tierra batida. Es la superficie más dinámica del deporte, sabemos que lleva un poco de tiempo tener la sensación de cómo moverse correctamente y construir el punto", sentencia el actual número 1 del mundo.