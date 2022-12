Satisfecho por el rendimiento mostrado por sus futbolistas, el 'Cholo' Simeone insistió en destacar que, después del empate a un gol en el encuentro de ida, disputado en el Estadi Municipal de Montilivi, la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey entre el Girona y el Atlético de Madrid "está abierta".

"Cada equipo tiene un 50% de posibilidades", remarcó en rueda de prensa el entrenador del conjunto colchonero. "Las sensaciones han sido buenas, sobre todo en el segundo tiempo", añadió Simeone antes de reconocer que pudieron haber ganado, "pero ellos también pudieron haber aprovechado algún contragolpe de los que han tenido".

"El Girona es un equipo que es muy fuerte en casa", acentuó el técnico del Atlético, resaltando el valor del 1-1 conseguido en Montilivi.

Además, Simeone también fue preguntado por la posible incorporación de Álvaro Morata.

"No hablo de futbolistas que no son nuestros. Solo hablo de la gente que está aquí. No puedo ni confirmar ni desmentir nada. Solo pienso en el encuentro de este domingo contra el Levante", concluyó el entrenador del cuadro colchonero.