El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado antes de visitar FC Barcelona en la vuelta copera de semifinales, que únicamente se iría satisfecho del Camp Nou con un resultado que le permita "pasar a la final", para lo que tendrá que remontar el 1-2 adverso de la ida en el Vicente Calderón.

"Me iría satisfecho con pasar, claro, a la final", aseguró escueto el técnico rojiblanco en rueda de prensa, al ser preguntado por con qué imagen y resultado de su equipo se marcharía contento del feudo barcelonista. Y espera un rival complicado y en su mejor versión.

"Por las formas en las que ha preparado el partido y han hecho descansar a sus futbolistas, espero al mejor Barça de todos", auguró en este sentido teniendo en cuenta la suplencia de Luis Suárez y el descanso de media hora a Leo Messi en el último encuentro de LaLiga frente al Athletic Club (3-0).

"Se pueden decir muchas cosas, pero la realidad es lo único que cuenta y nos enfrentamos a un equipo muy fuerte en su casa y las aventuras nunca me gustaron, me gusta más la realidad y lo que de verdad va a pasar", recalcó en este sentido sobre qué espera del encuentro, en el que se juegan el billete a la final copera.

El 'Cholo' espera un partido intenso

En este sentido, cree que se medirán a un equipo "poderoso" y "de los mejores del mundo". "Estarán preparados para que les presionen en campo de ellos, para jugar al contragolpe más que cuando empiezan desde atrás. Lo que se diga hoy no sirve, los hechos que sucedan mañana son los que van a valer", reiteró.

Simeone, que todavía no tiene claro qué once inicial pondrá en liza, sí tiene claro que necesitan cuanto menos marcar un gol más que el Barça una vez superado o igualado el 1-2 de la ida. "No hemos trabajado en consecuencia del partido, mañana decidiremos quiénes son los que empiecen. Las opciones son hacer un gol más que ellos arriba del 1-2", manifestó.

"Necesitamos jugar con la misma intensidad que hemos tenido por los mejores pasajes de la temporada, buscando sentirnos bien con nosotros, y lo que pase será en consecuencia de lo que vayamos a buscar", comentó el técnico 'colchonero'.

Simeone recupera a Thomas; Giménez sigue siendo baja

Por otro lado, apuntó que José María Giménez no estará todavía a su disposición pero, en cuanto al mediocentro recién regresado de la Copa de Africa Thomas Partey, tiene opciones de jugar por la ausencia del sancionado Gabi, el "corazón del equipo".

"Su ausencia en el campo esperamos que podamos reemplazarla con los jugadores que tengamos a disposición. Llegó Thomas y está a disposición", comentó.

Simeone convoca a Thomas, Lucas y Juan Moreno para el Camp Nou

Los porteros Miguel Ángel Moyá y André Moreira; los defensas Juanfran Torres, Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Diego Godín, Lucas Hernández y Filipe Luis; los medios Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Yannick Carrasco, Nico Gaitán y Thomas Partey; y los delanteros Antoine Griezmann, Ángel Correa, Fernando Torres y Kevin Gameiro.