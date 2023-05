La atleta Anna Comet retrasó su maternidad a los 35 años. Factores como el miedo a perder su estado físico, patrocinadores y la falta de referentes influyeron. Según confiesa en una entrevista con laSexta, "al no tener estos referentes da miedo porque te has esforzado mucho y tu sensación es de que lo vas a perder todo".

En el caso de Anna, afortunadamente, esto no sucedió. "El rendimiento deportivo no se pierde, ni mucho menos (...) se está viendo que las mujeres que son madres luego tienen un rendimiento deportivo súper bueno", asegura. No obstante, en la actualidad sigue existiendo discriminación en el deporte. Una de cada tres madres la sufre al quedarse embarazada.

José María Roca de Viñals, presidente y director creativo de DDB y 'Héroes de Hoy', -plataforma que lucha para acabar con este tipo de obstáculos-, señala que estas mujeres "tardan más en quedarse embarazadas y se lo plantean más tarde para evitar sufrir este tipo de discriminación y no quedarse apartadas". Puedes conocer más información en el vídeo que se sitúa sobre estas líneas.