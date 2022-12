Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha desvelado los que cree que son los tres mejores equipos de la década. A muchos les ha sorprendido que deje fuera de esa lista al equipo que ha ganado cuatro Champions en ese tiempo, el Real Madrid.

"Lo he dicho muchas veces, Juventus, Bayern y Barcelona son los tres mejores equipos de Europa. ¿Por qué? Porque cada temporada ganan la liga, cada temporada ganan las copas, cada temporada están ahí. Porque son los mejores", explica Guardiola.

También dice que en el Manchester City puede "imitarles, no igualarles porque es difícil". "A veces tienes suerte, otras no, pero hay que estar ahí. Eso es lo que quiero. En la Premier League hasta el final, ¿doblete en la Carabao Cup?, me quito el sombrero ante mis jugadores. Eso es cuando te conviertes en mejor equipo y mejor club".