Es una machada que pocos han conseguido a lo largo de la historia. Xavier Mompel, un chico de 11 años, ha sido capaz de dejar su partida frente al mito del ajedrez Anatoly Karpov en tablas.

Era una exhibición en la que participaban más niños de su edad y todos se enfrentaban al ruso, pero sólo él pudo salir de allí sin ser derrotado.

"Ganó 19 partidas e hizo unas tablas contra mí", comenta Xavier. Teniendo en cuenta que Karpov ganó todas las demás partidas, la sorpresa fue mayúscula para todo el mundo, incluido su padre.

"Me sorprendió un poco. Cuando vi que le estaba aplaudiendo y le ofreció unas tablas... Pues muy bien, ¿no?", dice casi sin aún creérselo.

Y es que Xavier ya ha demostrado tener unas habilidades impropias para su edad y el corto tiempo que lleva practicando ajedrez. "Él, en tres años, se ha puesto al nivel de los mejores, que llevan seis años jugando", comenta el director del club en el que entrena.

"No hay otra que trabajar, trabajar, trabajar y esfuerzo", sigue. Y es lo que hace Xavier para llegar a cumplir su sueño: "Quiero intentar ser ajedrecista. Si sigo trabajando 4/5 horas al día igual sí".

Aún no está la nivel de poder ganar a Karpov, como él mismo ha declarado, pero la ilusión de haberle ganado no se la quita nadie y la dedicación tampoco: "Me hizo (ilusión), pero después ya me puse a entrenar".