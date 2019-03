El susto del atleta David Palacios: cayó desmayado al llegar a la meta

David Palacios, atleta español, entró en meta desfallecido y prácticamente inconsciente, estuvo tendido varios segundos en la línea de meta. Los asistentes se lo tuvieron que llevar a cuestas.

"A falta de 200 metros noto que mis piernas no responden. Se me nubló la vista y no sabía ni dónde estaba", afirma David.

Palacios empezó a desfallecer a pocos metros de meta, y estuvo a punto de resbalar con una valla, finalmente consiguió entrar a meta y cayó nada más llegar. Iba cuarto pero terminó duodécimo debido al desmayo.

"Saqué fuerzas de donde pude, aún no me creo que pudiera acabar la carrera", dice David sobre su desmayo.

David Palacios todavía no puede entrenar, pero las pruebas médicas espera que le permitan volver a la normalidad en unos días.