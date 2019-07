Es la nueva locura del hombre araña. Subir una noria sin ningún tipo de protección. Un reto complicado que exige el máximo a Marcin Banot.

"No me ha gustado subir por aquí por que tuve que usar el muslo de la pierna y no es buena señal", indica en un momento. En ciertos instantes, el miedo se apodera de él.

Pero Marcin Banot no tiene límites.

