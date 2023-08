Los Juegos Universitarios Mundiales 2023 pasaron a la historia por tener a la atleta más lenta. Nasra Abukar Ali quedó en último lugar en la prueba de los 100 metros lisos de los juegos FISU en China estableciendo un récord.

En las imágenes se puede apreciar la diferencia entre el resto de atletas profesionales, y Ali. Marcó un tiempo de 21.81 segundos, quedando a casi diez segundos del resto de atletas

Esto tiene una explicación, y esque no pasó el proceso de selección y se estipula que guarda una relación familiar con la presidenta de la Federación Atlética de Somalia. Según 'La Razón', es la sobrina de Khadija Adan Dahir, la vicepresidenta de la Fundación de Atletismo de Somalia.

Todo ello preocupa en la competición que en plenos siglo XXI haya escándalos de este tipo que empañan la limpieza del atletismo. Entrenadores y deportistas dudan de la legitimidad y existe gran controversia en el mundo del atletismo.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL