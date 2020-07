Tremendo susto el que se llevó Michel Bourez cuando se encontraba doblegando olas en una costa cercana a Tahití. El surfista profesional relató, una vez a salvo, cómo se había desarrollado el "increíble" ataque de un tiburón martillo contra su tabla.

"Estaba realizando una travesía entre Tahití (Mahina) y Moorea (Vaiare) cuando un tiburón martillo mordió mi foil (parte baja de la tabla que ayuda a la estabilidad) y rompió el tail (cola), así que no pude seguir. Me senté en la tabla y me puse a esperar que llegara el barco de mis amigos a recogerme", inicia en primera instancia Bourez.

El surfista cuenta en el vídeo que el escualo le profirió hasta dos ataques: "Tras 2-3 minutos solo, noté que algo iba mal y cuando miré a mi alrededor vi que el tiburón volvía. El animal, de 3-4 metros, se dirigió hacia mí y puse mi foil entre los dos para protegerme. Volvió a morder y cuando se pudo cerciorar de que no le valía como comida se alejó".

"Al cabo de unos minutos llegó el barco y me puso a salvo. Y a los 15 volvía a estar en el agua para acabar lo que había empezado", añadió Michel, que se encuenta en la CT (máxima división de surf mundial) desde 2009.

Por último, el surfista aseveró los peligros que entraña este deporte: "Sabemos el riesgo que hay de hacerse daño o incluso morir, pero... el amor por este deporte es demasiado fuerte. Cada vez que practico foil mar adentro veo tiburones martillo a mi alrededor, así que sé el riesgo que supone desde que empecé a hacerlo. El océano es su mundo y yo lo respeto. Pero me debe un foil!".