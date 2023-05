Bodhi Mani Risby-Jones es un surfista australiano de 22 años que fue detenido por la policía local en la provincia de Aceh (Indonesia). Las autoridades se encontraron a joven en pleno estado de embriaguez y desnudo en su habitación del hotel Moon Beach Resort.

El sufista está acusado de agredir a un pescador tirándole de su moto provocándole una fractura ósea y 50 puntos de sutura en una pierna. Esto provocó la ira de los lugareños, que trataron de entrar al hotel por la fuerza.

"Me golpearon muchas veces en el suelo, la gente me pateó la cabeza", relata el hombre.

En ese momento llegó la policía: "Al saber lo que pasó los lugareños se enfadaron, le agredieron y casi incendian el complejo hotelero".

Los presentes se encontraron al surfista sin ropa y bajo los efectos del alcohol. Algo difícil de explicar: "Estábamos en la piscina y teníamos una botella de vodka libre de impuestos", dijo.

"Sólo bebí un trago, sólo uno... y luego estuve surfeando mucho el día anterior, así que tuve una insolación, no bebí suficiente agua. Así que fueron muchas cosas", añadió.

Ante este bochorno un portavoz policial aportó más detalles de la conducta que tuvo Bodhi Mani Risby-Jones. Según 'Sydney Morning Herald', el surfista agredió a un guardia de seguridad en el cuello y le derribó cuando éste trataba de frenarle porque iba desnudo.

"Me siento como si no fuera yo mismo, como si estuviera casi poseído. No fue una buena sensación", explicó.

En el caso de ser declarado culpable, podría permanecer en la cárcel durante 5 años y recibir 40 latigazos en público. Además, el 'Daily Mail' destaca por medio del jefe de la aldea, que por tradición tendrá que proporcionar una cabra para que la sacrifiquen.