Los deportistas de élite se encuentran en una tesitura complicada durante el confinamiento debido a que tienen que continuar con sus entrenamientos desde casa para no perder la forma.

Joe Kovacs, bicampeón mundial de lanzamiento de peso y plata en los Juegos Olímpicos de Río, ha compartido con sus seguidores el exigente entrenamiento que realiza: 10 repeticiones levantado 320 kilos.

Junto al vídeo, el estadounidense ha publicado el siguiente mensaje: "Como muchos de vosotros, he estado en cuarentena durante las últimas 5 semanas. La mayoría está lejos de sus instalaciones de entrenamiento, compañeros de entrenamiento y entrenadores. Me siento afortunado de estar encerrado con mi esposa, que es mi mejor amiga y entrenadora. Me ha mantenido bien alimentado, me ha visto y me ha querido".

"Estamos estableciendo objetivos diarios y semanales basados en nuestras circunstancias actuales y ciertamente ha habido limitaciones en mi entrenamiento. Pero también hay algunos aspectos positivos y estoy eligiendo centrarme en ellos y utilizar este tiempo para construir una base monstruosa. Espero que todos salgamos de esta situación más fuertes. Sé que lo haré, y estoy agradecido por ello", añadió Kovacs.