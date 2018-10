Reconocen a la surfista Maya Gabeira el récord Guinness a la mayor ola surfeada por una mujer

La World Surf League (WSL) ha otorgado a la surfista Maya Gabeira el premio a la Ola Mayor Femenina XXL y ha reconocido un nuevo Récord Guinness a la ola más grande surfeada por una mujer.

New record: Largest wave surfed (unlimited) - female 🌊🏄🏻‍♀️

In association with @wsl, we can now confirm that Brazil's @MayaGabeira has achieved a new record after riding this mind-blowing 68 ft wave in Portugal https://t.co/lGfISqFmP5