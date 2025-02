¿Quién es Aleksandre Topuria? Récord, peso y cuándo debuta el hermano de Ilia en UFC 312

Ha llegado la hora para Aleksandre Topuria. El hispano-georgiano ha superado exitosamente el corte de peso y debutará finalmente en la UFC. Su rival será el peleador local Colby Thicknesse (récord invicto de 7-0).

Aleksandre comenzará su carrera en la UFC en la división del peso gallo (135 libras o el equivalente a 61,2 kilogramos). Se trata de una división por debajo de la que es campeón su hermano, Ilia Topuria.

Salvo cambio sorpresa de última hora, el combate entre Aleksandre Topuria y Colby Thicknesse abrirá la tarjeta preliminar. Se estima que el mayor de los Topuria peleará en torno a las 02:00 horas de la madrugada del sábado 8 al domingo 9 de febrero.

Apodado como 'El Conquistador', Aleksandre cuenta con un récord de cinco victorias con tres 'knockouts' y dos sumisiones. A diferencia de su hermano Ilia, no está invicto y cuenta con una derrota en su récord profesional.

En primera instancia, Aleksandre iba a debutar contra Cody Haddon, pero una lesión motivó a que Thicknesse le sustituyera.

La pelea tiene especial morbo ya que Alexander Volkanovski es compañero de gimnasio de Colby y ha confirmado que estará en la esquina ayudándole durante el combate. El excampeón del peso pluma que sucumbió frente a Topuria estuvo presente detrás de Thicknesse en el careo oficial.

Del mismo modo, lo estuvo Ilia que ejercerá como entrenador de 'El Conquistador' de la misma forma que lo ha hecho Aleksandre en el camino a la gloria de su hermano.

En 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, Ilia Topuria ya habló del poderío de su hermano Aleksandre. Incluso llegó a asegurar que Alek es mejor peleador que él.

Además, habló de los problemas del corte de peso que sufren los peleadores. Las expectativas en torno al mayor de los Topuria están por las nubes, tanto que se ve a Alek como un futuro campeón de la UFC.

