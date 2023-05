Apenas llevamos cinco etapas en el Giro de Italia, y Remco Evenepoel ha sido víctima de uno de los momentos más peligrosos que se pueden dar.

El ciclista belga circulaba en medio del pelotón cuando, de pronto, un perro irrumpió en la carretera cruzándose y provocando la caída del ganador de la Vuelta a España 2022.

Con el accidente de Evenepoel, el inicio de la etapa quedó condicionada. Remco tuvo que cambiar de bicicleta para seguir y afortunadamente se encuentra bien y en condiciones para seguir luchando por un título que se le resiste a sus 23 años.

El culpable de este incidente que pudo tener perores consecuencias fue el dueño del perro, porque le llevaba sin correa en un momento tan crucial como cuando pasa el pelotón. Habrá que ver si la organización toma nota de lo sucedido.

🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet? 😱😱

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/6BoV0j6ZNv