Lo que parecía una plácida mañana de golf se convirtió en un auténtico susto para Paco Jémez. El que fuera entrenador del Rayo Vallecano, entre otros equipos, se encontraba el pasado lunes en el club de Golf de la Coruña, lugar donde salvó la vida a un hombre que sufrió un infarto. El técnico español logró hacerle un masaje cardiaco hasta que llegó la ambulancia. 'Jugones' ha estado con él.

Jémez estaba practicando uno de sus deportes favoritos en el Real Club de Golf de la Coruña. Pero de repente vio a a un hombre tirado en el suelo en estado de inconsciencia.

"Fuimos corriendo para ver lo que pasaba. Cuando llegué vi al hombre como muerto. Estaba con un color muy pálido, muy azul".

Y es que el hombre de 66 años sufrió un infarto. El entrenador actuó de inmediato realizándole una reanimación cardiopulmonar que logró mantenerle con respiración.

"Lo primero que se me ocurrió fue ver si tenia pulso. Ver si respiraba y no era así. Por lo que empecé a darle un masaje cardiaco. De no respirar, empieza a respirar con una cadencia muy larga. Cada 15 o 20 segundos pegaba una bocanada de aire e intentaba meter aire", cuenta el canario.

El extécnico del Rayo logró así salvar la vida del hombre que fue atendido por la ambulancia a los 10 minutos. Por suerte el hombre evoluciona favorablemente en el hospital. "Hoy he tenido de recibir una llamada de la esposa de la esposa y me dice que dentro de la gravedad está estable", dice el entrenador español.

Paco Jémez nunca olvidará el día en el que logró salvar a una persona de la muerte. "Esto es inigualable a otra cosa que yo haya podido vivir", finaliza.