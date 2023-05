El mundo del ciclismo está de luto tras la trágica noticia con el fallecimiento de Arturo Grávalos a sus 25 años. El riojano llevaba desde 2021 luchando por superar un tumor cerebral, y hasta en dos veces tuvo que ser intervenido.

La enfermedad se agravó en los últimos meses. El miércoles 11 de mayo pasó por quirófano, y en la madrugada de este viernes ha saltado la peor de las noticias.

A pesar de todo, él nuca dejó de rendirse: "Estoy seguro de que ganaré", replicó en varias ocasiones, y de ahí el lema 'Never Give Up' que le ha acompañado durante este tiempo.

Este es el comunicado de Eolo-Kometa Cycling Team.

Arturo, rest in peace friend and mate. You will be always with us. pic.twitter.com/W8TMBZ3IDD