Joao Victor Penha, un joven boxeador aficionado, ha fallecido tres días después de recibir un gran golpe en el rostro durante un combate disputado en Jijoca de Jericoacoara, en Brasil. Un combate en el que el ganador se llevaba 18,5 euros y el perdedor 9,2.

Ya antes del combate, la familia del joven de 23 años le pidió que no peleara. Ahora, su hermano lamenta su muerte: "El ganador de la pelea ganaría 18,5 euros y el perdedor 9,2. Desafortunadamente, la vida de mi hermano se perdió por esta cantidad".

El combate finalizó a los 90 segundos de empezar, ya que Victor quedó KO tras el tremendo puñetazo que le asestó su rival y por el cual, tres días después, Joao ha perdido la vida.

A pesar de que el boxeador fue atendido de inmediato por los servicios médicos y que incluso recuperó el conocimiento, su estado empeoró y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

"Después de realizar los exámenes, el paciente fue declarado con muerte cerebral, lo que también provocó un paro cardíaco", informaron desde el centro médico.

Rapaz morre após ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará.

João Victor Penha, de 23 anos, foi atingido com um soco na região da cabeça em uma luta amadora no último sábado (7). Um vídeo que nas redes sociais mostra o momento do combate. As imagens são fortes.#MMApic.twitter.com/wiJg3DALNh