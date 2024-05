El mundo del boxeo está pasando por un difícil duelo tras la muerte del joven boxeador Sherif Lawal, quién solo tenía 29 años y estaba compitiendo en su primer combate profesional. El combate había sido pactado a seis asaltos aunque terminó en el cuarto.

Lawal recibió un 'jab' en el final del tercer 'round' con el que su rival le noqueó. Según ha informado una fuente cercana a 'BoxingScene', el británico se levantó para disputar el cuarto asalto: "Lawal salió con la guardia alta para comenzar el cuarto, se veía bien. Llevó su mano derecha a la sien y su espalda quedó contra las cuerdas, giró y luego cayó".

El entrenador de Lawal se quedó atendiendo a su peleador mientras llegaban las asistencias, que estuvieron haciéndole RCP de 10 a 15 minutos además de emplear un desfibrilador para tratar de reanimarlo. Sin éxito, el boxeador fue trasladado a un hospital cercano de Northwick Park. Allí fue declarado muerto y la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco.

La Autoridad Británica e Irlandesa de Boxeo ha expresado sus condolencias en su cuenta de X: "A todos en BIBA nos gustaría transmitir nuestras más sinceras condolencias a la familia de Sherif Lawal, quien lamentablemente falleció después de su competencia con Malam Varela el fin de semana. Nuestros pensamientos están con todos los interesados".

All at BIBA would like to pass on our sincere condolences to the family of Sherif Lawal who sadly passed away after his contest with Malam Varela at the weekend. Our thoughts are with all concerned. pic.twitter.com/U23KVnW7PH