Eya Guezguez, la regatista más joven que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, ha fallecido este fin de semana en un terrible accidente mientras navegaba.

Todo ocurrió mientras entrenaba junto a su hermana, Sarra. Un fortísimo golpe de viento derribó su embarcación y Eya murió ahogada. Su hermana sí pudo ser rescatada con vida.

Las hermanas Guezguez habían participado en Tokio, como la pareja más joven en la categoría de 49erFX. Finalizaron en el puesto 21 en una actuación que fue muy celebrada en Tunez.

Eya Guezguez, 16, Tunisian Olympic Windsurfer, has passed away today after an accident at practice.

Eya, along with her twin, Sarra, were the Youngest female athletes at the #Tokyo2020 Olympics...

