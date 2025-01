Makhachev abre la puerta a pelear con Topuria: "Si la gente quiere..."

La Ultimate Fighting Championship (UFC) se prepara para un 2025 muy intenso. En UFC 311, en Peso Ligero, Islam Makhachev (26-1) se enfrentará a Arman Tsarukyan (22-3), el próximo domingo, 19 de enero. Y Makhachev podría ser uno de los candidatos a enfrentarse a Ilia Topuria (16-0), este próximo año.

Por parte del hispanogeorgiano ya mostró interés por este enfretamiento."Me motiva Makhachev. Ha sido noqueado, pero nunca ha sido finalizado, entonces ser el primero en finalizarlo me motiva. Está hecho ya", dijo en su última visita a 'El Hormiguero'. Aunque el combate más cercano parece ser contra el brasileño Charles Oliveira, candidato número uno al título de Peso Ligero.

Hasta el momento, el daguestaní había 'rehuido' de la hipotética pelea con El Matador. "Topuria no tiene sentido. ¿Para qué? Para el cinturón, para el dinero. Tengo dinero, no lo necesito. Necesito el segundo cinturón", comentó en el canal de YouTube de 'Shak MMA' la semana pasada.

Pero parece que ha cambiado algo para campeón del Peso Ligero de la UFC. "Mucha gente me pregunta qué pienso sobre pelear con Ilia Topuria. No le veo sentido a pelear por dinero. Tengo, no lo necesito. Y ya he peleado con algunos tipos que venían de divisiones pequeñas", afirmaba, pero no cerraba la 'puerta' al combate. "No digo que no. Si limpio mi división, si la gente quiere, si Dana quiere, ¿por qué no? Puedo hacerlo, es fácil", decía el ruso en canal de 'Kick' de Adin Ross

Makhachev parece haber abierto la puerta al posible combate con Ilia Topuria (16-0). De momento, lo cierto, es el combate entre Makhachev (26-1) y Tsarukyan (22-3).