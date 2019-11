Por detrás de la espalda, sin mirar, desesperando a sus rivales... le da igual. Porque Liam Pitchford es capaz de meterse al respetable en el bolsillo a base de jugar de forma original.

Apodado como 'El Muro', este jugador inglés no teme a sus contrincantes sino que más bien juega con clase al desconcierto... porque ganará o perderá, pero no hay partido en el que no deje un destello personal.