Nos emocionó a todos en 2000 y 2004, con dos oros olímpicos. Gervasio Deferr es uno de los grandes deportistas españoles de todos los tiempos. Y ahora ha querido mandar un mensaje desde el gimnasio que regenta en el barrio barcelonés de la Mina.

"En el momento de la retirada que nos acompañen y asesoren. Estamos solos", explica el deportista, que a sus 40 años se dedica ahora a entrenar a niños y a ayudar a los que más lo necesitan.

"De repente ya no eres Gervasio Deferr campeón olímpico, ahora eres Gervi. Búscate la vida", afirma sobre su retirada, que se produjo hace nueve años, en 2011.

En la memoria los que no consiguieron enfrentarse a su nueva realidad, como Jesús Rollán o Yago Lamela. "Eran amigos míos y me apena muchísimo cuando me acuerdo de ellos", señala el de Barcelona.

"Yo estoy hablando de cuidar a las personas, no los bolsillos", detalla. A sus 40 años predica con el ejemplo de cuidar a los demás: "Es una labor con el Ayuntamiento, es una labor social, que vengan aquí a hacer cosas positivas".

"Conseguir ser los mejores representando a un país. Ahora que me voy, echadme un cable, ¿no?", finaliza.