El racismo ha vuelto a manchar al deporte. Esta vez, los hechos se han producido en un partido de fútbol sala entre el Osasuna Magna y el Aspil-Jumpers Ribera Navarra.

En la celebración del tercer gol del equipo visitante, marcado por Araça, un aficionado cargó contra el jugador brasileño llamándole "negro de mierda". Inmediatamente, su compañero y capitán del equipo, Roberto Martil, se encaró con él.

Martil le recrimió su actitud, intercambiando duras palabras con el aficionado que había lanzado el insulto racista. Araça, por su parte, celebró el gol alejándose de la acción, dándose cuenta de este altercado instantes después.

El Aspil-Jumpers Ribera Navarra no dudó en condenar el insulto de su aficionado al jugador rival. "Palabras y actitudes que no tienen ningún tipo de cabida en el deporte y que este club no tolera de ninguna manera", comunicaron a través de sus redes sociales.