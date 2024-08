Jordan Chiles, gimnasta estadounidense y compañera de equipo de Simone Biles en los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha pronunciado en redes sociales después de que el TAS devolviera el bronce conquistado en suelo a la rumana Ana Barbosu en una decisión que habría evitado una de las imágenes más míticas de la cita francesa.

Ahora, la estadounidense ha hablado. Y ha denunciado además los muchos ataques racistas que ha sufrido en redes sociales a tener de la polémica por la medalla en París.

"Ha sido descorazonador. Todos esos ataques racistas... han sido muy dolorosos. He dedicado mi alma y mi corazón a este deporte, estoy orgullosa de representar a mi cultura y a mi país", afirma.

Y sigue: "No he dudado de mis valores para competir de manera íntegra, esforzándome para lograr la excelencia y manteniendo valores de deportividad".

"He tenido el gran orgullo de animar a todos y a todas, fuese cual fuese su equipo o su país. siento que les he dado permiso para que sean tan auténticos como son", continúa Chiles.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/C-s0P8cBmbe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] Una publicación compartida de Jordan Chiles (@jordanchiles)

No quiso olvidarse de dar las gracias a los que la han apoyado: "Me he visto sobrepasada por todo el amor que he recibido estos días".

"Quiero dar las gracias a mi familia, compañeras, entrenadores, aficionados, a la USAG y a la USOPC... Mientras celebraba mis éxitos, escuché la devastadora noticia de que me quitaban la medalla de bronce", sentencia la norteamericana.