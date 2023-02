La Federación Italiana de Deportes de Invierno ha anunciado que murió en su casa de Brescia este mismo miércoles. Precisamente su muerte coincide con los éxitos de su compatriota Meribel, que ha ganado el supergigante.

En diciembre de 2017 fue la última vez que Fanchini compitió de manera oficial. Después de conocerse el alcance de su enfermedad y conforme fue evolucionando se le volvió a autorizar entrenar, aunque no volvió con la misma intensidad y su condición empeoró con el paso de los meses.

Italian skier Elena Fanchini has died aged 37 after a battle with cancer.

She competed at the 2006, 2010 and 2014 Winter Olympics.