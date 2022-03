Caín Veslásquez, quien fuera campeón de la UFC hasta en dos ocasiones, ha sido detenido en San Diego por participar en un tiroteo. Se encuentra arrestado y las autoridades no han decretado ningún tipo de fianza para que salga en libertad.

Según ha informado la policía de San José en sus redes sociales, Caín ha sido acusado de intento de homicidio al disparar a un hombre en plena calle. Un hombre resultó herido y se encuentra ingresado en el hospital.

"Los motivos y circunstancias que rodearon este incidente aún están bajo investigación en este momento", dice el comunicado de la Policía de San José.

A sus 39 años, Caín es considerado uno de los mejores luchadores de la historia de la UFC. Fue campeón de los pesos pesados en el año 2011 y también en 2015. En el año 2019 se retiró del mundo de la lucha.

4/ Cain Velasquez was the suspect arrested yesterday in connection with this incident. He was booked into Santa Clara County main jail for attempted murder.

The motive and circumstances surrounding this incident are still under investigation at this time. pic.twitter.com/bBuuPQytNx