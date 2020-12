El rugby argentino está viviendo un auténtico terremoto. Tuits antiguos se han vuelto virales en las últimas horas... y sus autores son varios de los jugadores de la selección argentino. Estos tuits contienen mensajes racistas.

Los jugadores Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino son los protagonistas de las citadas publicaciones. Los tres han optado o bien por borrar los tuits o por directamente eliminar sus cuentas de redes sociales.

"Sudáfrica... Por fin me voy de este país lleno de negros", escribió Matera en el año 2012. "Linda mañana para salir en el coche a pisar negros", escribió también Matera, en otra publicación de ese mismo año.

La Federación Argentina de Rugby ha reaccionado a estas publicaciones, que se han viralizado años después de su publicación, suspendiendo a los tres jugadores. "Suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria", señala el comunicado de la Federación.

"Si bien los mensajes fueron expresados entre 2011 y 2013 y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas, desde la Unión Argentina de Rugby condenamos cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen representen a nuestro país", sentencia la nota.

Matera, por su parte, ha sido el primero en pedir disculpas: "Disculpas a todos los que salieron ofendidos. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años".