El mundo del deporte no puede vivir ajeno al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Muchas personalidades del deporte ruso ya se han pronunciado acerca de la invasión de su país al territorio ucraniano. Sin ser lo habitual ni la mayoría, un gran número de ellos lo han hecho a favor y posicionándose al lado de su presidente, Vladimir Putin.

La gran parte de las federaciones internacionales han suspendido o vetado a los deportistas de origen ruso o bielorruso, pero no todos están a favor de estas decisiones. El caso más reciente es el del gimnasta Ivan Kuliak, que se subió al podio en la final masculina de barras paralelas durante la Copa del Mundo de gimnasia artística, con un símbolo belicista en forma de 'Z' que portan los tanques rusos.

Además, Svetlana Khorkina, exgimnasta y coronel del ejército ruso de 43 años de edad, ha compartido la imagen en sus cuentas oficiales de redes sociales. "Campaña de todos los que no están avergonzados de ser rusos", se puede leer en el mensaje que acompaña a la publicación. Ivan Stretovich, atleta ruso, también dejó claro en sus redes sociales que está a favor de la invasión de su país al territorio ucraniano.

El exboxeador Alexander Povetkin señaló en su cuenta oficial de Instagram: "Hay poder en la verdad". Es una frase del actor, ya fallecido, Sergey Bodrov, que para el ruso "refleja la esencia de lo que está pasando en Ucrania". Parece ser que las ideas del presidente se asimilan en gran medida a las del expúgil, que ve totalmente necesaria la "lucha contra el nazismo" que promueve Putin.

"Luchamos por la verdad todos estos años, mientras los eslavos eran exterminados en el Donbás. Es por eso que soy asumo la decisión de defender a la gente común, para luchar contra el nazismo, unos parásitos sin importar quién sea. Toda guerra tiene un final. Esperemos que esto también termine en los próximos días", añadió.

La gran mayoría dentro del mundo del ajedrez se ha mostrado en contra del presidente ruso, pero hay dos claras excepciones: Anatoli Karpov y Sergey Karjakin. El segundo de ellos se nacionalizó ruso tras nacer en Crimea, ganándose la confianza de Putin. "Estoy totalmente de acuerdo con Putin y apoyo todo lo que haga con respecto a la estúpida Ucrania. ¡Tengo suerte de amar y vivir en Rusia!", sentenció.

Por su lado, Karpov es diputado del parlamento federal ruso y forma parte de Rusia Unida, el partido de Putin desde hace muchos años, por lo que su apoyo al presidente ruso es absoluto. La realidad es que, actualmente, el Gobierno ruso cuenta con muchos deportistas en su plantilla, ya que Putin quería gente importante y relevante en el país.

Más de allá del propio Karpov, también están los campeones olímpicos de lucha Aleksandr Karelin, Artur Traymazov y Buvaisar Saitiev, la patinadora Irina Rodnina, los jugadores de hockey sobre hielo del Slava Fetisov, Vladislav Tretiak, Andrei Kovalenko e Ivan Tetetin, el tenista Marat Safin, el jugador de waterpolo Irek Zinnurov, los biatletas olímpicos Dmitri Svatkovskiy, Anton Shipulin, Vladimir Drachev y Sergei Thcepokov, la atleta Natalya Nazarova, el entrenador de gimnasia Yeugeny Marchenko, el saltador de pértiga Anatoli Petrov, el campeón del mundo de boxeo Dmitry Pirog y el campeón del mundo de bobsley Alexey Voyevoda.

El caso de Alex Ovechkin, jugador de hockey de los Washington Nationals, presenta más dudas sobre su posicionamiento. Es cierto que siempre se mostró de lado de Putin, pero esta situación parece haber cambiado un poco sus ideas: "Es una situación complicada. Tengo amigos en Rusia y en Ucrania, y es duro ver esta guerra. Espero que termine pronto y haya paz en todo el mundo".

"Por favor, no más guerras. No importa quién esté en la guerra: Rusia, Ucrania, diferentes países, creo que vivimos en un mundo en el que tenemos que vivir en paz", siguió. Aunque tampoco quiso criticar la actitud de su presidente: "No estoy en política. Soy un atleta y espero que todo se haga pronto. Es una situación complicada para todos los lados".

Ovechkin ha recibido una lluvia de críticas debido a sus declaraciones, poco sinceras para muchos. "Tiene que usar su considerable poder para derrumbar al tirano de su pedestal. Sino se le conocerá más por sus actos que por sus goles", señaló el medio canadiense 'Gazette de Montreal'.

También otro jugador de hockey, el checo Dominik Hasek, cargó duramente contra él: "¡No sólo es un gallina de mierda, sino también un mentiroso!". "Todo adulto en Europa sabe que Putin es un asesino loco y que Rusia está librando una guerra contra un país libre y su gente. La NHL debería suspender inmediatamente su contrato", sentenció.

Cabe destacar que los mejores, o por lo menos los deportistas rusos más conocidos, han dado la espalda a su presidente y se han mostrado públicamente en contra de la invasión a Ucrania. El tenista, que en estos momentos ocupa el primer puesto del ranking ATP, Daniil Medvedev, se pronunció al respecto con una publicación en sus redes sociales: "¿Recuerdan lo que dije después de la final del Abierto de Australia? Esta historia era solo sobre mí, mis sueños de infancia. Y hoy quiero hablar en nombre de todos los niños del mundo".

"Todos tienen sueños, su vida apenas comienza, muchas experiencias agradables por venir: primeros amigos, primeras grandes emociones. Todo lo que sienten y ven es por primera vez en sus vidas. Por eso quiero pedir la paz en el mundo, la paz entre los países. Los niños nacen con una confianza interior en el mundo, creen mucho en todo: en las personas, en el amor, en la seguridad y la justicia, en sus oportunidades en la vida. Estemos juntos y mostrémosles que es verdad, porque todos los niños no deben dejar de soñar", confesó.

Un mensaje mucho más claro lanzó otro tenista, Andrey Rublev: "No a la guerra, por favor", similar al del primer ruso en alcanzar el número uno en toda la historia, Yevgeny Kafelnikov: "Parad la guerra". El exfutbolista del Celta, Fedor Smolov, se sumó a esas mismas palabras.

Ninguna duda tuvo Anastasia Pavlyuchenkova, la 14ª tenista del ranking WTA: "Siempre he representado a Rusia. Es mi casa y mi país. Pero ahora tengo mucho miedo, al igual que mis amigos y familiares. No me asusta mostrar mi posición, estoy en contra de la guerra y la violencia. Los motivos personales o políticos no pueden justificar la violencia".

El único jugador ruso que milita en estos momentos en LaLiga es Denis Cheryshev, que no ha querido hacer referencia al tema, pero sí lo ha hecho su padre Dmitri: "Hay tristeza en su cara cuando hablamos. No estamos viendo las noticias, intentamos centrarnos en el fútbol. La guerra es una cosa mala, es muy doloroso para todo el mundo".

Muy contundente ha sido el ciclista Pavel Sivakov: "Estoy totalmente en contra de la guerra y todos mis pensamientos están con la gente ucraniana. Quiero que todo el mundo entiendo que la mayoría de rusos solo quiere paz y que no debemos ser objeto de odio por nuestro origen. Paz".

Cada vez son más las personalidades del deporte que continúan ofreciendo su opinión personal públicamente, ya que el deporte, y las relevantes personas que lo componen, no puede vivir ajeno a la guerra.