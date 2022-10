Liam Hampson, jugador de los Redcliffe Dolphins de la liga australiana de rugby, ha sido encontrado sin vida en la Sala Apolo de Barcelona. Los trabajadores hallaron su cuerpo en el interior de la discoteca y alertaron a las autoridades.

Tal y como informan fuentes de los Mossos, los agentes se presentaron en el lugar tras recibir el aviso y tras hacer las distintas comprobaciones, confirmaron que se trataba del deportista.

Un compañero de su equipo, AJ Brimpson, había denunciado que Liam llevaba desaparecido más de un día.

El último lugar en el que ambos se vieron fue precisamente en la Sala Apolo, sobre las 4.30 de la madrugada. Tras no saber nada de él, su compañero escribió este mensaje en sus redes: "Es una posibilidad remota, pero espero que alguien pueda tener alguna información sobre Liam, que lleva desaparecido 30 horas en Barcelona. Por favor, no me envíes un mensaje a menos que tengas ayuda o información".

Los Mossos creen que podría haber sido una muerte "accidental" y creen que la causa de todo podría haber sido una caída desde una altura de unos 10 metros.