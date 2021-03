Cristian Toro y Carlos Garrote, piragüistas del equipo de piragüismo español, han denunciado boicot en las pruebas de elección para formar parte del equipo en los JJOO de Tokio.

Los dos están en el punto de mira tras las pruebas de selección del K4 masculino para las próximas olimpiadas. Porque en el cuarteto que completaban ambos, supuestamente sus otros dos compañeros, (Saul Craviotto y Carlos Arévalo, clasificados para el K1 individual) habrían remado más lento para beneficiar a otros palistas en detrimento de Garrote y Toro. De momento la federación ha suspendido el selectivo y ha abierto una investigación.

La polémica decisión de excluirlos del K4 masculino ha provocado la tristeza en ambos deportistas. "Es una situación muy difícil. A mí lo que me ha hecho esta gente la verdad que no se lo deseo a nadie", decía Carlos Garrote entre lágrimas. Está siendo muy duro no tengo palabras para explicarlo, expresa Cristian Toro.

Sin embargo el seleccionador, que cronometraba la prueba, no habla de nada sospechoso: "El cronómetro es el que manda y no creo que nadie dude de mi honradez". Uno de los supuestos implicados, Saul Craviotto, no ha querido pronunciarse hasta que no se esclarezca lo sucedido.