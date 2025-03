¿Cuál es el nuevo apodo de Ilia Topuria? El campeón del peso pluma de la UFC lo desvela

Ilia Topuria sigue recibiendo vítores por dónde va. El actual campeón de peso pluma de la UFC se ha desplazado hasta la capital manchega para un acto conmemorativo a su figura. El Ayuntamiento de Toledo va a dedicar una calle en honor al invicto peleador.

En el acto de celebración de Toledo como Ciudad Europea del Deporte, dejó uno de los titulares más impactantes sobre su figura. El apodado como 'El Matador' dejará de usar ese apodo a partir de su próxima pelea que aún está pendiente de confirmarse rival. A partir de ahora se hará llamar 'La Leyenda'.

El alicantino, que actualmente reside en Madrid, ha justificado este cambio de parecer: "'El Matador' es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo".

"Porque mucha gente... Es lo que siempre digo. Necesita creer. Necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser 'La Leyenda'", ha sentenciado Topuria en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Con un récord de 16 victorias y ninguna derrota, Topuria está a la espera de saber cuál es su siguiente rival. Tras abandonar la división del peso pluma, el hispano georgiano ha subido de categoría con la intención de retar al campeón de la división superior, Islam Makhachev (26-1).

Otra de las posibilidades que se le abren en el horizonte es Charles Oliveira (35-10) quien es excampeón del peso ligero. Topuria ha respondido al peleador brasileño en redes sociales cuando este no le ha considerado como una "superpelea".

"Charles, mejor no digas nada. Llevas 10 derrotas: 5 por nocaut, 4 por sumisión y 1 por decisión. Tú eres el contendiente, mientras que yo soy el campeón, el padre de toda la división. No he venido a pedir nada. Aquí, yo soy el que manda", escribió en su cuenta de X.

Charles, it's better if you stay quiet. You have 10 losses: 5 by knockout, 4 by submission, and 1 by decision. You are the contender, while I am the champion, the father of the entire division. I haven't come here to ask anything. Here, I am the one in charge.