Jon Rahm ha leído las palabras de Brooks Koepka. Las palabras que el estadounidense le dedicó después de su exhibición en los tres últimos hoyos de la jornada de viernes de la Ryder Cup. El norteamericano cargó contra el vasco, y el español ha sido contundente, y correcto, en su respuesta.

Y eso que el ataque fue directo, porque Koepka llamó "niño" al golfista, aparte de acusarle de hacer "pucheros".

"No estoy en redes, pero mis amigos..."

En ese sentido, Rahm ha respondido: "No estoy en redes sociales, pero el resto sí y no puedo controlar lo que hacen mis amigos... así que me lo enviaron".

"Ojalá no lo hubieran hecho, siendo honesto. Sinceramente, me siento muy cómodo con quién soy y con qué hago. Necesitaba desahogarme y funcionó", insiste.

Y se explica: "Si está bien o mal, infantil o no... pues no lo sé, pero es lo que necesitaba. Y lo he hecho mucho peor en un campo de golf. Eso ni siquiera es un nivel bajo de ira de Jon Rahm".

"Siempre ha sido muy majo conmigo"

Luego, a por Koepka: "Cuando estás frustrado y cansado dices cosas que al día siguiente no dirías. Él siempre ha sido muy majo conmigo, salvo en esta ocasión".

"Hasta ayer por la tarde pensaba que nuestra relación era bastante buena. Somos personas sinceras a quienes no les gustan las tonterías intermedias. Ha existido un respeto mutuo, y es un gran jugador de golf", sentencia Rahm.