El culebrón por la polémica del caso de Lia Thomas parece no tener fin. La nadadora transgénero continúa ganando competiciones y batiendo récords en el deporte femenino. Su reciente victoria en la Division I de la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, ha despertado el enfado de algunas de sus rivales.

Es el caso de la húngara Reka Gyorgy, que ha protestado y criticado a Thomas, además de pedir al resto de sus compañeras que se planten y no compitan más. "Un hombre biológico me ha quitado el puesto. Hasta que no nos plantemos y dejemos de competir, nada cambiará. Gracias por el apoyo, no dejaré de luchar", se puede leer en el mensaje que pulicó en su cuenta oficial de Twitter.

La red social ha decidido cerrar la cuenta de la nadadora, pero ha provocado el inicio de una fuerte campaña (#SaveWomenSports) que tiene el objetivo de "salvar el deporte femenino". La gran parte de los usuarios se han volcado con Gyorgy, que está recibiendo numerosos mensajes de apoyo y cariño a través de redes sociales.

"No promueve nuestro deporte en el buen sentido y creo que es una falta de respeto contra las nadadoras biológicamente femeninas que compiten en la NCAA", sentenció Gyorgy en otra ocasión.

La superioridad de Lia Thomas ante sus rivales es aplastante, y muchas voces le acusan de tener mucha ventaja simplemente por cuestiones biológicas. "Es simple: no soy un hombre. Soy una mujer así que pertenezco al equipo femenino. Las personas trans merecemos el mismo respeto que cualquier otro atleta recibe", indicó la nadadora.

Durante la ceremonia de entrega de las medallas de la final universitaria, sus dos compañeras en el podio decidieron apartarse de Thomas, que recibió su metal en solitario y bajo un silencio sepulcral, ni siquiera se llevó los aplausos de los aficionados presentes en las gradas.

Cada vez son más las protestas y las quejas existentes. Por ello, la NCAA ha confirmado un cambio de la normativa de cara a las próximas temporadas, reduciendo los niveles de testosterona máximos que exigen a los deportistas que quieren competir en categorías acordes a su género, en este caso el femenino.