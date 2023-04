La relación de Bad Bunny con la lucha libre es más que una simple afición: el artista musical peleará el próximo 6 de mayo ante Damian Priest en Puerto Rico.

Las calles de San Juan serán testigo de una 'Street fight' durante la celebración del WWE Backlash 2023.

El cantante puertorriqueño reaparecerá en la compañía después de haber intimidado con un palo de kendo a su próximo adversario.

Así fue el momento:

BREAKING: @sanbenito has challenged @ArcherofInfamy to a STREET FIGHT at #WWEBacklash in Puerto Rico!#WWERaw pic.twitter.com/xmO1mwXzqd