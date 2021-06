El combate de exhibición entre Floyd Mayweather y Logan Paul ha dejado suculentas cantidades de dinero para ambos participantes. Aunque más para uno que para otro. Mayweather volvía al ring tras más de tres años sin competir y su regreso frente a joven youtuber de 26 años no iba a ser barato.

Al no tratarse de un combate profesional no se han publicado las cantidades que recibe cada púgil. Pero lo cierto es que antes del combate 'Money' ya desveló que el espectáculo ante el youtuber le iba a reportar grandes beneficios. Y es que el exboxeador con el récord de 50-0 y varios títulos en diferentes categorías obtendrá 100 millones de dólares. Para el combate se acordó que Floyd recibiría una bolsa de 10 millones de dólares, además del 50% del PPV ( el sistema de "pago por reproducción").

El precio para ver en combate por televisión era de 50 dólares. Y se prevé que alrededor de 2 millones de estadounidenses presenciaron el combate, y aproximadamente un millón de personas del resto del mundo.

"Mi apodo es 'Money' por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto, un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo", dijo Floyd antes de la pelea.

Por su parte, Logan Paul se subió al ring y se estima que por ello recibió unos 20 millones de dólares, una cifra muy inferior a la de su contrincante. El youtuber contó con una bolsa de 250.000 dólares por participar, y con el 10% de los derechos de PPV. Por lo que se calcula que Paul se embolsó 20 kilos.

El combate, que tuvo lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, no deparó ningún vencedor. La pelea no contó con jueces por lo que no hubo ni puntuaciones ni decisión final. La exhibición entre exboxeador y youtuber duró ocho asaltos de tres minutos cada uno.