El pasado domingo 17 de septiembre tuvo lugar, en el Gillete Stadium, el partido que enfrentaba a Patriots y Dolphins en la NFL. Un partido en el que lo que sucedió en el terreno de juego quedó completamente en segundo plano por, precisamente, lo sucedido en la grada.

Una pelea entre dos aficionados tuvo el peor final posible para uno de ellos, ya que falleció tras recibir un puñetazo y golpearse en la cabeza al caer al suelo. Ahora, días después de lo sucedido, un vídeo publicado en las redes sociales permite investigar los hechos.

La víctima fue trasladada al hospital donde, posteriormente, falleció a causa del incidente. Se trata de Dale Mooney, un hombre de 53 años que había acudido al estadio a ver el partido con su hijo.

Lo sucedido se ha expandido por todo Estados Unidos y ahora se va a iniciar oficialmente una investigación para poder condenar al autor de la agresión. El partido, completamente en segundo plano, finalizó con una victoria para los Dolphins por 17-24 ante los Patriots.

Tragedy: #Patriots fan Dale Moony was brutally beaten to death by a #Dolphins fan Sunday night during the game right next to his son💔

Most of the fans surrounding them took out their phones and started videoing, not attempting at all to break up the fight.

Dale was a 30-year… pic.twitter.com/niM59JUDCd