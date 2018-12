"UNO VA A QUEDAR MUY MARCADO"

"Me preocupa lo que va a pasar en Argentina", cuenta el 'Loco' Gatti en El Chiringuito de Jugones en un discurso a favor de la calma antes de la final de la Libertadores. "He vivido aquello y me preocupa. Me encantaría lanzar una moneda y que salga empate". Lo cuenta Jugones.