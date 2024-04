Marc Márquez abandonó Honda por una satélite. Y el tiempo le ha dado la razón. Porque la marca japonesa está más perdida que nunca en MotoGP. Y Joan Mir ha sido muy claro: o las cosas cambian a corto plazo o habrá que dar un giro radical en el trabajo.

Lo dijo después del Gran Premio de las Américas en el que volvió a terminar por los suelos. Es su cuarta caída en lo que va de curso. Demasiadas. Lo mismo que le ocurrió a Marc el curso pasado cuando trataba de apretar.

"Hice una salida horrorosa, y si lo haces desde la parte final de la parrilla, aún es peor. Fui recuperando posiciones, hasta que perdí el tren trasero en la curva 6", dijo el que fuera campeón del mundo con la escudería Suzuki.

Y detalla cómo es el trabajo que está llevando a cabo el equipo: "Honda está trabajando en el motor. Es desesperante. Si quieres hacer algo más, te caes. Vas apretando, al límite, pero, luego la moto dice basta. Cada vez que intento apretar, me caigo".

"Estoy aplicando intensidad, intento ir rápido, pero la moto dice basta. No hay margen. Si en Jerez lo que se trae tampoco funciona, habrá que tomar una decisión drástica y cambiar de dirección por completo. No hay que perder más tiempo. Los test que se han hecho hasta ahora no sirven de mucho", sentencia Mir.

MotoGP en Jerez y en laSexta

El mundial de MotoGP regresa dentro de semanas (27 y 28 de abril) con el Gran Premio de España en Jerez. 'laSexta' ofrecerá en directo todas las carreras del domingo, además de la clasificación y el sprint de la jornada del sábado.