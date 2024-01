Carlos Sainz ha brillado en la primera etapa del Dakar. Ha logrado meter tiempo a sus principales rivales. Y todo ello a pesar del sufrimiento inicial, donde sufrió varios pinchazos. Así lo explicó al finalizar la etapa.

Unas palabras a las que reaccionó Nasser Al-Attiyah, uno de sus grandes rivales. El qatarí, en declaraciones a 'Motorsport', acusó a Sainz de mentir. Según Nasser no era verdad que había sufrido esos pinchazos.

"No es verdad, si hubiera tenido tres pinchazos, seguiría allí. No es verdad, olvídate de eso, sabemos quién tiene un pinchazo y quién no", dijo el qatarí.

Y siguió apuntando: "No importa si lo tuvo o no, mañana hay otra etapa larga, sigue siendo el inicio. Todavía queda mucho trabajo, y Carlos Sainz hizo muy buen trabajo, sin problemas".

Las palabras de Sainz

Así explicó Sainz sus problemas en el inicio: "He visto que tenía el pinchazo lento, pero perdía poco, he seguido, y a 15 ó 20 kilómetros, al empezar las piedras, un pinchazo y ahí he cambiado las dos del tirón, he seguido y 'pam', pinchazo y ya no me quedaban ruedas".

"He seguido y en el polvo de un coche, otro pinchazo, hemos tenido que parar, inflar la rueda del slow puncher y pensé que había perdido como 15 ó 20 minutos", decía el madrileño.