¿Es Pedro Acosta uno de los pilotos que se encuentra en el mercado de pilotos de MotoGP? El rookie en Moto2 pide paciencia... y no quiere ni oír hablar de esta opción que se ha rumoreado en los últimos tiempos.

El español de KTM fue muy contundente cuando le preguntaron por un posible ascenso: "No, no es el caso. Moto2, Moto2...".

Está siendo un 2022 difícil para él. Por primera vez en esta categoría su objetivo es progresar: "¿El título? ¿Ya estás metiendo presión y pinchando? Este año no es el objetivo".

"Al final, me queda otro año aquí y el año que viene es cuando, de verdad, me tienes que preguntar si voy a luchar por el título. Creo que el aprendizaje que estamos haciendo y tener al piloto que está siendo el más rápido en la categoría ahora al lado del box, creo que lo único que me hace es crecer más rápido y aprender más rápido de cara al año que viene. Todo es positivo, gane yo o gane él, salga como salga", dice el de KTM.

¿Qué le queda por mejorar en esta nueva categoría?: "Al final, lo mismo que me quedaba por aprender de Moto3: las sesiones de clasificación. Ahí estamos sufriendo. Augusto, igual que sabe hacer ritmo, sabe posicionarse para hacer una vuelta rápida".

"No es más el ir rápido o no, es posicionarse. Él es, entre comillas, muy perro viejo, sabe qué hacer para hacerlo, entonces salir más adelante nos habría hecho la vida más fácil en carreras como Barcelona, Jerez... pero lo hecho, hecho está. No vamos a cambiar nada llorando", detalla Acosta.