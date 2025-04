La moral de un 'rookie' de MotoGP: "Pensé que sería imposible vencer a Marc Márquez, pero ahora..."

"No tenía ídolos como Rossi, Stoner o Lorenzo"

A pesar de que Álex, Marc Márquez y Pecco Bagnaia estén acaparando la mayoría de focos en el arranque de temporada de MotoGP, uno de los nombres propios en estas primeras carreras está siendo Ai Ogura.

El 'rookie' japonés, con Jorge Martín lesionado, está siendo la mejor Aprilia del campeonato, situándose en sexta posición con el Trackhouse.

Antes de aterrizar en Catar, el campeón de Moto2 en 2024 se ha abierto en una entrevista en 'Speedweek'.

Y es que a pesar de su gusto por el motociclismo, nunca tuvo como ídolos a los campeones de entonces.

"Cuando era pequeño, no me interesaba MotoGP ni otras carreras, así que no tenía ídolos como Valentino Rossi, Casey Stoner o Jorge Lorenzo. Mi modelo a seguir era mi hermana", ha desvelado.

Este año ha debutado en la categoría reina y poco a poco su colmillo se está afilando: "Soy uno de los pilotos de MotoGP y tengo que ser mejor que todos los demás. Por eso, ahora, estoy un poco más tranquilo en la pista".

Tal es su hambre que incluso le ha perdido el respeto a Marc Márquez: "En los primeros días, pensé que sería imposible vencer a Marc Márquez. Aunque, ahora, las cosas han tomado un poco de perspectiva".