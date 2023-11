A Marc Márquez le quedan dos carreras con el equipo Honda, con el que ha conseguido muchísimos éxitos en MotoGP: primero Qatar y el último en Valencia, ante la afición española. Después, en ese mismo escenario, ya se subirá a la Gresini en el primer test de la próxima temporada.

Desde hace dos años ha compartido equipo con Joan Mir, quien fuera campeón del mundo en MotoGP. Y Mir ha asegurado que es el mejor compañero que ha tenido. Lo ha dicho en declaraciones al podcast 'Moto.it'.

"En el pasado hemos tenido algún encontronazo. Pero estamos comprometidos con la evolución de la moto y ayudar al equipo en todo lo que podamos", ha dicho el piloto español, que reconoce su relación "es buena".

"Solo hay que preguntarse cuántos mundiales ha ganado Marc y cuántos han ganado los otros compañeros de equipo que he tenido. En términos de resultados es, sin duda, el mejor que he tenido", comentó Mir en estas declaraciones.

Una relación que va más allá de lo deportivo: "Diré que la relación que he tenido con él a nivel personal en los eventos ha sido siempre muy buena y muy correcta. El día de mañana, cuando ya no seamos rivales, no me importaría ir a cenar con él".

Por último, sobre su futuro compañero, Mir prefiere no mojarse y hablar de las opciones: "Está claro que un piloto con experiencia para un proyecto que lo está pasando mal desde hace años, puede ser interesante, con información de otras fábricas. Cuando llegué yo pude dar comentarios de lo que hacíamos en Suzuki".