Marc Márquez se pone nota en los test de Sepang: cerca del sobresaliente

Marc Márquez ha sido uno de los más competitivos en estos test de Sepang. En el simulacro de este viernes, se habría llevado la victoria en la sprint. Y el de Cervera cree que ha sido una semana muy positiva para él y también para el equipo Ducati, que ha encontrado muchas respuestas a todos los aspectos que tenían por resolver.

Marc se ha puesto nota. Al bajarse de la moto ha dicho que se pone un ocho sobre diez, cerca del sobresaliente.

"Me pongo un ocho, porque me he encontrado muy bien y hemos trabajado bien. Pero luego veremos, porque hay pilotos que van muy rápido. Uno de ellos es mi compañero de equipo, y el otro es mi compañero de casa", dice el ocho veces campeón del mundo, que afronta su primera etapa vestido de rojo en este 2025.

Sobre el sprint, ha salido muy contento: "La simulación de la sprint fue bien, pero hay que tener claro que siempre son más rápidos los simulacros que la carrera de verdad".

Alex Márquez ha sido el más rápido de la sesión con la satélite: "Alex ha ido dos décimas más rápido. Ayer ya me caí, y cuando he visto el crono he decidido guardar el segundo neumático".

También ha analizado el sistema de salidas, de lo que más trabajado estos días en Sepang: "He tenido tiempo para mí en dos salidas...".

"Y en ellas hemos probado puesta a punto, porque estaba sufriendo en un punto concreto. Y poco a poco nos hemos ido conociendo con mi nuevo técnico: hemos hecho dos cambios y ya me he sentido mucho mejor", ha sentenciado el nuevo compañero de Pecco Bagnaia en la escudería de Bolonia.