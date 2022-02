Marc Márquez está de vuelta. Atrás queda ya su visión doble (diplopía) y estará en los test de Sepang de MotoGP, que se correrán este fin de semana antes de comenzar el campeonato.

El español ha roto su silencio y ha reconocido que lo pasó muy mal. Incluso llegó a plantearse que no podría volver a competir sobre la moto.

"Si tuviera que elegir una palabra para definir mi invierno no sabría cuál escoger. La verdad es que ha habido bastante incertidumbre, en algunos momentos ha sido un poco caótico, pero quizás se resumiría en que ha vuelto a ser otro invierno difícil", inicia su carta.

"Por momentos no sabía cuándo podría volver a competir o si podría volver a hacerlo al reproducirse la lesión de la diplopía. Han sido unos meses realmente difíciles, con la visión doble es complicado hacer vida normal y necesitaba estar en casa, quieto, así que fue bastante incómodo", apunta el ocho veces campeón.

Sus entrenamientos se han intensificado en las últimas semanas: "Estos últimos meses no he podido entrenar como es debido, pero cuando a medianos de enero el Dr. Sánchez me dio el visto bueno para poder subirme encima de una moto, enseguida intensifiqué los entrenamientos para poder llegar a los tests de pretemporada de la mejor forma posible".

Entrenamientos de motocross e incluso karting: "Al principio tenía agujetas, pero cada vez me he ido sintiendo mejor".

"Además, estoy deseando llegar al calor de Malasia, porque odio el frío, así que no veo el momento de ir y poder volver a la rutina como deportista. Tengo muchas ganas de subirme encima de la MotoGP; solo de pensar en este momento se me pone la piel de gallina", finaliza.

Dos temporadas de muchos problemas físicos. Primeros sus operaciones en el brazo y después la visión doble. En este 2022 Márquez espera poder volver a competir al 100%.